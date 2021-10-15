FAO реализовала более 270 проектов в сфере сельского хозяйства Азербайджана

Продовольственная и сельскохозяйственная организация ООН (FAO) в последнее время реализовала более 270 проектов в сфере сельского хозяйства Азербайджана.

Как передает Day.Az, об этом сказала в пятницу руководитель офиса партнерства и координации FAO Мелек Чакмак на конференции на тему "Роль женщин в сельском хозяйстве Азербайджана".

По ее словам, FAO сотрудничает с государственными структурами Азербайджана в области обеспечения продовольственной безопасности, устойчивой цепочки поставок сельскохозяйственной продукции, развития гендерного равенства в этой сфере.

"Кроме того, для повышения доходов женщин в сельском хозяйстве и усиления их роли в этой сфере мы оказываем как финансовую поддержку, так и предоставляем другие необходимые ресурсы. В последнее время мы реализовали в 12 регионах Азербайджана свыше 270 проектов, которые предоставили женщинам - предпринимателям новые возможности для выхода на рынки других стран", - сказала Чакмак.

Отметим, что конференция организована Агентством США по международному развитию (USAID) в Азербайджане в партнерстве с Агентством аграрного кредита и развития (AKIA) и Продовольственной и сельскохозяйственной организацией ООН (FAO).