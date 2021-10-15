Kapital Bank продолжает оказывать поддержку малообеспеченным семьям

С 2020 года Kapital Bank в рамках корпоративной социальной ответственности продолжает реализацию проекта по организации самозанятости населения. Банк присоединился к меморандуму о сотрудничестве по оказанию помощи уязвимым группам населения в организации самозанятости, подписанному между Министерством труда и социальной защиты населения, Центральным банком и Ассоциацией банков Азербайджана.

В рамках проекта более 100 безработным, инвалидам, ветеранам, вынужденным переселенцам и лицам из малообеспеченных семей, проживающим как в столице Баку, так и в регионах страны, было предоставлено оборудование для поддержки самозанятости в различных сферах.

Данный проект реализуется по инициативе и поручению главы государства Ильхама Алиева о распределении социальной ответственности между банками в организации самозанятости уязвимых групп населения и внесет свой вклад в развитие микро -, малого и среднего предпринимательства в стране.

Первый банк страны Kapital Bank входит в состав PASHA Holding и оказывает услуги населению в 103 филиалах и 21 отделении, имея самую широкую сеть обслуживания в Азербайджане. Более подробную информацию о продуктах и услугах банка можно получить на сайте www.kapitalbank.az, страницах банка в социальных сетях, а также позвонив в центр обслуживания клиентов по номеру 196.