Ненефтяной экспорт Азербайджана вырос более чем на $500 млн

В январе-сентябре 2021 года ненефтяной экспорт Азербайджана вырос за год на 525,3 миллиона долларов, или 40,9 процента - до 1,8 миллиарда долларов.

Об этом сообщает Trend со ссылкой на ежемесячный "Обзор экспорта" Центра анализа экономических реформ и коммуникаций Азербайджана.

Согласно данным, за девять месяцев доля плодоовощной продукции в ненефтяном экспорте составила 398,9 миллиона долларов. За соответствующий период зафиксирован рост в 2,3 раза экспорта черных металлов и изделий из них, хлопковой пряжи - в 3,3 раза, сахара - в 2,2 раза, продукции химической промышленности - в 2,1 раза, хлопкового волокна - на 80,8 процента, алюминия и изделий из него - на 55,8 процента.

Кроме того, сообщается, что в сентябре рост ненефтяного экспорта составил 34,5 процента, или 46,2 миллиона долларов по сравнению с сентябрем 2020 года, а непродовольственных товаров - на 90 процентов, или 178,5 миллиона долларов.

Отметим, что крупнейшими импортерами азербайджанской ненефтяной продукции являются Россия, Турция, Швейцария, Грузия и США.