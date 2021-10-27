Доходы госбюджета Азербайджана в 2022 году вырастут на 5,4%

Доходы государственного бюджета Азербайджана в 2022 году, по официальным прогнозам, составят порядка 26,82 млрд манатов, увеличившись по сравнению с 2021 годом на 5,4%.

Как передает Day.Az, об этом говорится в проекте закона "О государственном бюджете Азербайджана на 2022 год", опубликованном в среду в официальной печати.

Расходы госбюджета, согласно документу, прогнозируются на уровне 29,89 млрд манатов. По сравнению с 2021 годом расходы государственного бюджета также вырастут - на 4,7%.

Таким образом, в бюджете образуется дефицит в размере чуть более 3,06 млрд манатов - это на 1,7% меньше, чем в государственном бюджете на 2021 год.