Азербайджан планирует выделить на оборону и безопасность 4,5 млрд манатов в 2022 г.

Расходы государственного бюджета Азербайджана на оборону и безопасность в 2022 году, как ожидается, составят 4,49 миллиарда манатов. Об этом говорится в проекте закона "О государственном бюджете Азербайджана на 2022 год", опубликованном в среду в официальной печати, передает Day.Az.

Для сравнения: оборонные расходы госбюджета Азербайджана в 2021 году составят, как ожидается, 4,59 миллиарда манатов.

Доходы госбюджета Азербайджана в 2022 году, по официальным прогнозам, составят порядка 26,82 миллиарда манатов, увеличившись по сравнению с 2021 годом на 5,4 процента. При этом расходы госбюджета запланированы на уровне 29,89 миллиарда манатов, что на 4,7 процента больше, чем в нынешнем году. Таким образом, в госбюджете образуется дефицит в размере немногим более 3,06 миллиарда манатов, что на 1,7 процента меньше, чем в 2021 году.