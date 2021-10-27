В Азербайджане меняется пошлина за регистрацию ввозимых автомобилей и телефонов

В Азербайджане вырастут пошлины за регистрацию ввозимых в страну автомобилей и телефонов.

Как сообщает Day.Az, в связи с этим будут внесены изменения в закон "О государственной пошлине".

Проект поправок в закон в ближайшее время будет вынесен на обсуждение в Милли Меджлисе.