https://news.day.az/economy/1396437.html В Азербайджане меняется пошлина за регистрацию ввозимых автомобилей и телефонов
В Азербайджане меняется пошлина за регистрацию ввозимых автомобилей и телефонов
В Азербайджане вырастут пошлины за регистрацию ввозимых в страну автомобилей и телефонов.
Как сообщает Day.Az, в связи с этим будут внесены изменения в закон "О государственной пошлине".
Проект поправок в закон в ближайшее время будет вынесен на обсуждение в Милли Меджлисе.
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