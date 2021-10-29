В Карабахе планируется строительство 11 водомерных станций
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До конца 2021 года на освобожденных территориях Азербайджана планируется строительство 11 гидрологических водомерных станций.

Как передает Day.Az, об этом сказал Trend заместитель министра экологии и природных ресурсов Вугар Керимов.

По его словам, водные ресурсы освобожденных земель оцениваются почти в два миллиарда кубометров.

"Будут приняты необходимые меры для обеспечения эффективного использования водных ресурсов на освобожденных территориях и доступа к ним населению. В связи с этим у нас есть множество проектов. Также разрабатываются проекты по ремонту водохранилищ "Суговушан", "Кондаланчай" и "Хачинчай", - сказал Керимов.