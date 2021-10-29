Центробанк Азербайджана повысил учетную ставку

Правление Центрального банка Азербайджана (ЦБА) приняло решение повысить учетную ставку на 0,5 процентных пункта - с 6,5 до семи процентов.

Как сообщает в пятницу Day.Az об этом на пресс-конференции сказал председатель правления Центробанка Азербайджана Эльман Рустамов.

По его словам, верхний предел коридора процентных ставок составил 7,5 процентных пункта, а нижний - восемь процентов.

Отмечается, что данное решение принято на основе прогноза краткосрочных и среднесрочных инфляционных факторов с учетом влияния усиливающихся инфляционных процессов в мировой экономике, в частности переноса в национальную экономику роста цен на продовольствие и сырье, транспортных и логистических издержек, а также процессов либерализации регулируемых цен и тарифов на фоне роста сбалансированного внутреннего спроса.

"Указанные факторы ослабляют нейтрализующий эффект монетарно-фискальной политики, усиливая роль инфляционных факторов в балансе рисков стабильности цен. Предотвращение отклонения инфляции от цели в горизонте прогноза обуславливает выход денежно-кредитной политики из фазы паузы", - сказал Эльман Рустамов.

Дальнейшие решения по параметрам процентного коридора будут приниматься с учетом изменения фактических и прогнозных показателей инфляции, баланса рисков, а также текущего состояния экономики и перспектив ее развития в среднесрочной перспективе.