https://news.day.az/economy/1397236.html ЦБА об инфляции в Азербайджане по итогам 2021 года
ЦБА об инфляции в Азербайджане по итогам 2021 года
Инфляция в Азербайджане по итогам 2021 года ожидается в среднем на уровне 6,2-6,5 процента.
Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, об этом сказал на пресс-конференции председатель правления Центробанка Азербайджана Эльман Рустамов.
"В следующем году средняя инфляция прогнозируется на уровне 5,6 процентов", - добавил он.
Отметим, что правление Центрального банка Азербайджана (ЦБА) приняло решение повысить учетную ставку на 0,5 процентных пункта - с 6,5 до семи процентов.
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