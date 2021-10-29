https://news.day.az/economy/1397280.html ЦБА о якобы искусственном удержании курса маната на стабильном уровне
ЦБА о якобы искусственном удержании курса маната на стабильном уровне
Центральный банк Азербайджана опроверг информацию об искусственном удержании курса маната на стабильном уровне, передает Day.Az со ссылкой на Trend.
Как сказал на сегодняшнем пресс-конференции председатель правления Центробанка Азербайджана Эльман Рустамов, утверждения об искусственном удержании национальной валюты на стабильном уровне не соответствуют действительности.
"Центробанк в трансфере средств Государственного нефтяного фонда играет лишь роль агента и этот процесс можно назвать фискальным", - подчеркнул Рустамов.
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