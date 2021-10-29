Азербайджан вернул в Иран зараженный картофель

Запрещен ввоз в страну из Ирана 64,15 тонны зараженного картофеля.

Об этом Trend сообщило Агентство пищевой безопасности Азербайджана (АПБА), передает Day.Az.

Сообщается, что инспекторы Агентства осмотрели партию картофеля общим весом 23,7 тонны, импортируемую физическим лицом Агаевым Илькином Адиль оглу из Исламской Республики Иран, и картофеля общим весом 40,45 тонны, импортируемого юридическим лицом ООО "ZE-DENT".

В ходе осмотра были отобраны образцы импортируемой продукции и отправлены на экспертизу в лабораторию Института пищевой безопасности Азербайджана.

В результате исследований в образцах был обнаружен карантинный организм (Ralstonia solanacearum - Бурая бактериальная гниль картофеля). Агентство приняло решение вернуть непригодный к использованию картофель в Иран.