Состоялось заседание Рабочей группы по вопросам энергоснабжения в Карабахе

Состоялось очередное заседание в режиме видеоконференции Рабочей группы по вопросам энергоснабжения Межведомственного центра, действующего при Координационном штабе, созданном в связи с решением в централизованном порядке вопросов на освобожденных от оккупации территориях Азербайджана, передает Day.Az со ссылкой на Trend.

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