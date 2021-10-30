Россельхознадзор одобрил поставки томатов в РФ ряду азербайджанских предприятий
Федеральная служба России по ветеринарному и фитосанитарному надзору (Россельхознадзор) одобрила экспорт томатов в страну 16 азербайджанским предприятиям.
Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, экспорт томатов эти предприятия смогут начать осуществлять с первого ноября нынешнего года.
Так, ввоз томатов одобрен:
ООО "Caspian Agro AZ" (Абшеронский район);
ООО "Baku agro az" (Сабаильский район);
ООО "Зира агро органик" (Насиминский район);
ООО "Бизим агро" (Наримановский район);
ООО "Еlbа agro 003" (Насиминский район);
ООО "Джан Агро" (Наримановский район);
ООО "Teodoro" (Гаджигабульский район);
ООО "Асад Агро" (Кюрдамирский район);
ООО "Grovv Group Azerbaijan" (Хатаинский район);
ООО "Теби" (Кюрдамирский район);
ООО "Багиров" (Кюрдамирский район).
ИП "Гасымов Бахруз Агагусейн оглу" (город Барда);
ИП "Шафиев Нофель Геюш" (Билясуварский район);
ИП "Рахманов Фуад Гурбан" (Хатаинский район);
ИП "Алескеров Мурад Ильгар оглу" (Хазарский район);
ИП "Гусейнов Сархан Фарасат оглу" (Хазарский район).
Отметим, что Азербайджан продолжит поставлять в Россию яблоки и томаты железнодорожными вагонами до первого апреля 2022 года, а после этой даты предусмотрен переход на контейнерные перевозки.
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