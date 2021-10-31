ПАО "КАМАЗ" обнародовало объемы поставок автотехники в Азербайджан за последние 20 лет - ЦИФРЫ
АО "КАМАЗ" с 2000 года и до сегодняшнего дня поставило в Азербайджан более пяти тысяч единиц автотехники, передает Day.Az со ссылкой на Trend.
По данным пресс-службы, автомобили ПАО сегодня представлены практически во всех отраслях промышленности Азербайджана.
"Из лидеров продаж можно отметить самосвальную линейку с моделями 6520 и 65115", - говорится в сообщении.
В пресс-службе напомнили, что в декабре 2014 года между ПАО и ПО "Гянджинский автомобильной завод" было подписано лицензионное соглашение по сборке автотехники из комплектующих.
"Это ознаменовало начало производства автомобилей КАМАЗ в Азербайджане. В настоящее время на Гянджинском автозаводе освоена сборка восьми моделей КАМАЗ, изготовление спецнадстроек для их шасси", - говорится в сообщении.
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