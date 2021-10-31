Ненефтяной экспорт частных компаний Азербайджана увеличился почти на 45%

По итогам января - сентября 2021 года крупнейшим экспортером азербайджанской ненефтяной продукции среди частных компаний стало ООО "MKT İstehsalat Kommersiya", осуществившее экспорт на 86,6 миллиона долларов, передает Day.Az со ссылкой на Trend.

По данным обзора, в указанный период 10 частных компаний в ненефтяном секторе Азербайджана осуществили экспорт на сумму 406,8 миллиона долларов, что на 44,5 процента, или 181 миллион долларов превышает показатель аналогичного периода прошлого года.

Рэнкинг частных компаний, вошедших в ТОР-10 ненефтяных экспортеров в январе - сентябре 2021 года: