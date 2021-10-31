Товарооборот между Азербайджаном и Китаем превысил $1 млрд

Товарооборот между Азербайджаном и Китаем в январе - сентябре 2021 года составил 1,293 миллиарда долларов, что на 10,2 процента меньше показателя аналогичного периода прошлого года.

Об этом сообщает Trend со ссылкой на Государственный таможенный комитет (ГТК) Азербайджана, передает Day.Az.

Азербайджанский экспорт в Китай в указанный период составил 134,552 миллиона долларов (сокращение более чем в два раза, или на 285,6 миллиона долларов), а импорт из Китая - около 1,159 миллиарда долларов (рост на 14,3 процента, или 144,645 миллиона долларов).

По данным ГТК, удельный вес ненефтяной продукции в общем азербайджанском экспорте в Китай составил 0,92 процента.

Внешнеторговый оборот Азербайджана в январе - сентябре 2021 года в целом превысил 22,974 миллиарда долларов. Из них на экспорт пришлись 14,63 миллиарда долларов (63,68 процента), а на импорт - 8,344 миллиарда долларов (36,32 процента).