Гендиректор Bakcell назвал сроки внедрения цифровой сим-карты (eSIM) в Азербайджане

Внедрение eSIM в Азербайджане может начаться через три - четыре года. Об этом сказал в эксклюзивном интервью Trend главный исполнительный директор компании Bakcell Райнер Ратгебер, передает Day.Az.

По его словам, на сегодняшний день на азербайджанском рынке не так много устройств с поддержкой eSIM.

"Безусловно, eSIM появится в будущем, и мы должны будем предоставить услуги, в которых нуждается рынок. Наша компания должна быть готова к этому. Полагаю, что в ближайшие годы этот вопрос будет не так актуален. Основная проблема, которая тормозит этот процесс, заключается в регистрации и идентификации личности. Этот проект не играет значимой роли даже на развитых рынках Европы. Я бы подождал с ним еще три - четыре года", - сказал Ратгебер.

Он также отметил, что телекоммуникационная отрасль в течение многих лет сфокусирована только на технологиях и большинство телекоммуникационных компаний в последнее время работали над усовершенствованием сетей 3G и 4G.

"В период пандемии коронавируса мы поняли, насколько люди нуждаются в наших услугах. Считаю, что компания должна иметь суперсеть и, в то же время, быть рядом со своими клиентами. В условиях ужесточенного карантинного режима в 2020 году и во время войны мы увидели, насколько важным было общение наших абонентов. Для меня этот опыт стал большим уроком, и мы работаем над дальнейшим повышением наших технических возможностей. Кроме того, у нас есть масштабные инвестпроекты по цифровизации услуг, направленные на улучшение и упрощение пользования приложением MyBakcell", - сказал Ратгебер.