В Азербайджане меняется размер пошлин за выдачу и замену водительских прав

Увеличивается размер пошлин за выдачу и замену водительских прав.

Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, это нашло отражение в предлагаемом изменении в закон "О государственной пошлине", которое обсуждалось на сегодняшнем заседании комитета Милли Меджлиса по экономической политике, промышленности и предпринимательству.

Согласно изменениям, с 20 до 40 манатов повышаются пошлины за водительские права на управление автотранспортными средствами, трамваями и троллейбусами.

Пошлина за повторную сдачу экзаменов на получение водительского удостоверения на управление автотранспортными средствами, трамваями и троллейбусами будет увеличена на 10 манатов и определена в размере 20 манатов.

За другие водительские права, в том числе за удостоверение тракториста-машиниста, взимается пошлина в размере 10 манатов. Ранее эта сумма составляла 5 манатов.

Согласно проекту, предлагается также внести изменения в размер пошлин за выдачу водительских прав или замену водительских прав.

Пошлины за авто-и мототранспортные средства повышаются с 25 до 30 манатов, за тракторы, самоходные машины, предназначенные для использования в строительстве, лесном и сельском хозяйстве, других работах, технологические, гоночные, спортивные и другие механические транспортные средства, их прицепы и полуприцепы -с 5 до 10 манатов.

Согласно изменениям, теперь можно будет выдавать и менять международные водительские права. За это устанавливается пошлина в размере 12 манатов.