В Азербайджане снижается размер госпошлины за регистрацию старых автомобилей

Снижается размер госпошлины за регистрацию старых автомобилей.

Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, согласно внесенным на сегодняшнее заседание комитета Милли Меджлиса по экономической политике, промышленности и предпринимательству изменениям в закон "О государственной пошлине", государственная пошлина в связи с случаями дарения легковых автомобилей близким родственникам, а также в других случаях, будет увеличен с 10 до 20 манатов, за автотранспортные средства, тракторы, самоходные машины, предназначенные для использования в строительстве, лесном и сельском хозяйстве, других технологический, для спортивных и других механических транспортных средств, прицепов, полуприцепов размер - с 5 до 10 манатов.

К суммам госпошлины будут применяться следующие коэффициенты в зависимости от даты выпуска легковых автомобилей:

- для легковых автомобилей со сроком выпуска до 4 лет - 1,0;

- для легковых автомобилей со сроком выпуска от 4 до 10 лет - 0,8;

- для легковых автомобилей со сроком выпуска более 10 лет - 0,3.

Другими словами, размер госпошлины будет снижаться для автомобилей, срок производства которых превышает 4 года.