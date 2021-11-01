В Азербайджане предложено изменить пошлину за регистрацию телефонов

В Азербайджане предложено изменить ставку госпошлины за регистрацию мобильных устройств, ввозимых в страну для личного пользования, передает Day.Az со ссылкой на Trend.

Это предусматривает поправка в закон "О государственной пошлине", которая обсуждается сегодня на заседании комитета по экономической политике, промышленности и предпринимательству Милли Меджлиса (парламент).

Согласно поправке, если рыночная цена мобильного устройства составляет до 100 долларов США, то за его регистрацию будет взиматься госпошлина в размере 30 манатов; от 101 до 200 долларов США - 50 манатов; от 201 до 400 долларов США - 60 манатов; от 401 до 700 долларов США - 70 манатов; от 701 до 1 000 долларов США - 100 манатов; более 1001 доллара - 150 манатов.