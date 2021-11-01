Сокращается срок возврата неправильно удержанной или излишне уплаченной госпошлины.

Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, это нашло отражение в предлагаемом изменении в закон "О государственной пошлине", которое обсуждалось на сегодняшнем заседании комитета Милли Меджлиса по экономической политике, промышленности и предпринимательству.

Согласно законопроекту, неправильно удержанная или излишне уплаченная государственная пошлина будет возвращена в течение 20 дней по заявлению плательщика госпошлины. Раньше этот срок составлял 45 дней.