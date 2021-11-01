https://news.day.az/economy/1398171.html Сокращается срок возврата неправильно удержанной или излишне уплаченной госпошлины
Сокращается срок возврата неправильно удержанной или излишне уплаченной госпошлины
Сокращается срок возврата неправильно удержанной или излишне уплаченной госпошлины.
Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, это нашло отражение в предлагаемом изменении в закон "О государственной пошлине", которое обсуждалось на сегодняшнем заседании комитета Милли Меджлиса по экономической политике, промышленности и предпринимательству.
Согласно законопроекту, неправильно удержанная или излишне уплаченная государственная пошлина будет возвращена в течение 20 дней по заявлению плательщика госпошлины. Раньше этот срок составлял 45 дней.
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