https://news.day.az/economy/1398217.html Меняется пошлина за выдачу акцизных марок на алкоголь и сигареты
Меняется пошлина за выдачу акцизных марок на алкоголь и сигареты
Повышается пошлина за выдачу акцизных марок на алкогольные напитки и табачные изделия.
Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, это нашло отражение в вынесенном на обсуждение сегодняшнего заседания Комитета Милли Меджлиса по экономической политике, промышленности и предпринимательству изменении, предложенном в закон "О государственной пошлине".
Согласно действующему закону, за выдачу акцизных марок на алкогольные напитки взимается государственная пошлина в размере 0,06 маната, за выдачу акцизных марок на табачные изделия - 0,05 маната.
Согласно проекту, за выдачу акцизных марок будет применяться единая ставка пошлины - 0,07 маната.
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