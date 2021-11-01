Меняется пошлина за выдачу акцизных марок на алкоголь и сигареты

Повышается пошлина за выдачу акцизных марок на алкогольные напитки и табачные изделия.

Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, это нашло отражение в вынесенном на обсуждение сегодняшнего заседания Комитета Милли Меджлиса по экономической политике, промышленности и предпринимательству изменении, предложенном в закон "О государственной пошлине".

Согласно действующему закону, за выдачу акцизных марок на алкогольные напитки взимается государственная пошлина в размере 0,06 маната, за выдачу акцизных марок на табачные изделия - 0,05 маната.

Согласно проекту, за выдачу акцизных марок будет применяться единая ставка пошлины - 0,07 маната.