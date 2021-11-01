В Азербайджане размер многих госпошлин не менялся на протяжении 15 лет

В Азербайджане многие госпошлины были установлены 15 лет назад и с тех пор оставались неизменными.

Об этом сказал заместитель министра финансов Азер Байрамов в ходе обсуждений поправок в закон "О государственной пошлине" на сегодняшнем заседании комитета по экономической политике, промышленности и предпринимательству Милли Меджлиса (парламент), передает Day.Az со ссылкой на Trend.

По его словам, инфляция актуализировала необходимость индексации госпошлин.

Отметим, что изменения в закон предусматривают увеличение размера некоторых госпошлин и введение ряда новых.