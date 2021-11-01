Лотерея "Плати и выиграй с AniPay" для клиентов Муганбанка (R)

ОАО "Муганбанк" подключен к системе мгновенных платежей "AniPay", созданной Центральным банком. С помощью данной системы клиенты имеют возможность совершать банковские операции на расстоянии и, обратившись в филиалы Муганбанка.

С 1 ноября Центральный банк Азербайджанской Республики запустил стимулирующую лотерею "Плати и выиграй с AniPay". В период стимулирующей лотереи, которая пройдет в ноябре, клиенты совершившие перевод через IPS на сумму минимум 5 (пять) манат, автоматически получат право на участие в лотерее. Лотерея распространяется только на транзакции между физическими лицами и планируется 400 победителей по всей стране. Сумма выигрыша составит 100 манатов каждому и будет зачислена на банковский счет победителя.

ОАО "Муганбанк" - один из известных финансовых институтов азербайджанского финансового банковского сектора - начал свою деятельность в 1992 году. На сегодняшний день 23 филиалов и 10 отделений ОАО "Муганбанк" в Азербайджане и представительство банка в Москве оказывают клиентам качественные услуги по всем видам банковских продуктов. ОАО "Муганбанк" сотрудничает с международными экономическими структурами. Среди них Агентство США по Международному Развитию (USAID), Европейский Банк Реконструкции и Развития (ЕБРР), Международная Финансовая Корпорация (IFC) Инвестиционный Фонд США - World Business Capital (WBC), Корпорация Частных Зарубежных Инвестиций (OPIC) и Исламская корпорация развития частного сектора (ICD). The Green for Growth Fund (GGF), Европейский Фонд по Юго-Восточной Европе (EFSE) и Механизм круглого стола банкиров инициативы "Один пояс и один путь" (BRBR), инициированный Промышленным и коммерческим банком Китая (ICBC).