https://news.day.az/economy/1398411.html Азербайджан и ООН обсудили перспективы сотрудничества в постпандемический период
Азербайджан и ООН обсудили перспективы сотрудничества в постпандемический период
Министр экономики Азербайджана Микаил Джаббаров и региональный директор офиса координации развития ООН по Европе и Центральной Азии Гви-Йоп Сон обсудили перспективы сотрудничества в постпандемический период.
Об этом, как сообщает в понедельник Day.Az, написал Джаббаров в Twitter.
Министр отметил, что стороны обсудили возможности сотрудничества в сферах восстановления и устойчивого развития.
"В ходе видеовстречи с Гви-Йоп Сон были обсуждены дальнейшие шаги в направлении укрепления сотрудничества с ООН в рамках реализации рамочного документа на 2021-2025 годы в сферах восстановления и устойчивого развития в постпандемический период", - написал Джаббаров.
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