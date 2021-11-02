В Агдаме завершаются работы по электроснабжению

В ближайшее время будет обеспечено электроснабжение Агдама, передает во вторник Day.Az со ссылкой на ОАО "Азерэнержи".

Как отмечается, с целью подключения Агдамского района к общей энергосистеме Азербайджана, его обеспечения устойчивой и бесперебойной электроэнергией по поручению Президента Ильхама Алиева ОАО "Азерэнержи" были начаты работы по строительству, с учетом реализации в районе крупномасштабных проектов, двух подстанций - "Агдам-1" и "Агдам-2" мощностью 110/35/10 киловольт.

По словам спецпредставителя Президента Азербайджана Эмина Гусейнова, завершение работ на обеих подстанциях радует и является знаменательным событием: "Строительство подстанций завершено раньше графика, по прошествии этих 27 лет мы провели свет в город Агдам. Выражаем глубокую признательность победоносному Верховному главнокомандующему Вооруженными силами Ильхаму Алиеву. Отныне мы превратим в рай Агдам и весь Карабах".

Подстанция "Агдам-1" располагается на въезде в райцентр, рядом с бывшим автовокзалом, подстанция "Агдам-2" - в направлении села Шелли, ближе к Аскерану.

В Агдам проведена не только линия электропередачи, но и высокоскоростной интернет, и таким образом высокоскоростным интернетом будут обеспечены не только объекты спецназначения и подстанции в Агдаме, но и строящийся здесь Карабахский региональный центр автоматического управления "Азерэнержи".

По словам главы центра по связям с общественностью "Азерэнержи" Теймура Абдуллаева, строится Центр автоматического управления, который обеспечит управление всеми электростанциями, подстанциями, линиями электропередачи, которые возводятся в Агдаме и в целом в Карабахе. На территории подстанции "Агдам-1", наряду с Центром автоматического управления, строятся участок по ремонту техники и оборудования, участок машин и механизмов спецназначения "Азерэнержи", и все работы в ближайшее время будут завершены.