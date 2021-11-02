https://news.day.az/economy/1398620.html В Азербайджане заработало Apple Pay
В Азербайджане заработало Apple Pay
В Азербайджане заработало бесконтактное платежное решение Apple Pay, сообщает во вторник Day.Az со ссылкой на Trend.
Как дебетовые, так и кредитные карты нескольких банков в Азербайджане можно привязать к Apple Pay.
Отметим, что Apple Pay - это система мобильных платежей (электронный кошелек) от корпорации Apple, позволяющая совершать бесконтактные платежи с помощью мобильного телефона.
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