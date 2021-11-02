Агентство по развитию МСБ Азербайджана объявило конкурс на финансирование проектов в ряде сфер

Агентство по развитию малого и среднего бизнеса (МСБ) Азербайджана объявило конкурс на финансирование проектов в ряде сфер, сообщает во вторник Day.Az со ссылкой на Агентство.

Конкурс будет проводиться с 16 декабря 2021 по 10 февраля 2022 года.

В конкурсе могут участвовать юридические и физические лица, являющиеся субъектами микро-, малого и среднего предпринимательства; проекты должны касаться либо научной сферы, либо сферы поддержки; каждый участник может представить только один проект; срок реализации проектов не должен составлять менее 3 и более 12 месяцев; профинансированные другими госструктурами, продолжающиеся или завершенные проекты не могут быть дополнительно или повторно профинансированы Агентством; требуемые для участия в конкурсе документы должны быть представлены полностью; выполнение работ в рамках проектов должно начаться с 1 марта 2022 года; проекты должны быть представлены на азербайджанском языке.

На финансирование каждого проекта предусмотрено выделить 20 тысяч манатов.

Документы будут приниматься с 09:00 пятнадцатого ноября до 18:00 четырнадцатого декабря. Их можно отправить на электронный адрес: info@smb.gov.az или на бумажных носителях непосредственно в Агентство (AZ1069, г. Баку, просп. Ататюрка,134).

Требуемые документы: форма заявления; проект, представляемый на конкурс; финансовое обоснование бюджета проекта; копии документов, подтверждающих личность и полномочия представителя физического или юридического лица, являющегося субъектом МСБ; копии выписки из госреестра и устава юридических лиц, если обратившийся является юридическим лицом.

Документы можно загрузить по ссылке https://bit.ly/3oZx4HZ

Информация о результатах конкурса будет размещена после 10 февраля 2022 года на сайте Агентства www.smb.gov.az

Для дополнительной информации: (+994 12) 404 04 01, колл-центр "131".