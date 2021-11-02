В Турции могут начать принимать такситные карты азербайджанских банков

Ожидается, что с середины 2022 года такситные карты азербайджанских банков будут принимать в Турции.

Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, об этом сказал во вторник в ходе онлайн-конференции Future is now представитель международной платежной системы MasterCard в Азербайджане Эрдем Чакар.

Конференция организована MasterCard.

По его словам, MasterCard уже обратилась по этому вопросу в Центробанк Турции.

"Мы хотим, чтобы азербайджанцы, совершающие покупки на турецких сайтах или платежи в ресторанах этой страны, могли воспользоваться для этого такситными картами банков Азербайджана", - сказал Чакар.

Отметим, что такситная карта - это кредитная карта с возобновляемой кредитной линией, предоставляющая владельцу различные преимущества и возможности.