Песков о решении ОПЕК+ увеличить добычу нефти

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя слова президента США Джо Байдена о том, что страны ОПЕК+ должны нарастить объемы добычи нефти, призвал дождаться следующих консультаций организации, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"Россия является участницей договоренностей ОПЕК+. Мы верны нашим обязательствам в рамках этих договоренностей. Вместе с тем это гибкий механизм, и с учетом инфраструктурных, конъюнктурных изменений каждый раз в установленное время ситуация подлежит ревизии и принятию последующих решений. Какими будут эти решения - давайте дождемся запланированных или, если потребуется, внеочередных консультаций", - сказал представитель Кремля.

Байден, выступая 31 октября на пресс-конференции в Риме по завершении саммита Группы двадцати, выразил мнение, что отказ России, Саудовской Аравии и других нефтедобывающих стран от наращивания объемов добычи нефти на фоне роста стоимости нефтепродуктов является неверным шагом. Отвечая на вопрос о том, что Белый дом намерен предпринять для того, чтобы страны ОПЕК+ увеличили объемы добычи, Байден заявил, что не хотел бы говорить о данных шагах, пока они не будут предприняты.

Министры стран ОПЕК+ на заседании 4 октября приняли решение продолжить наращивать добычу нефти на 400 тыс. баррелей в сутки (б/с) и в ноябре. Таким образом, в октябре страны ОПЕК+ будут сокращать добычу нефти на 4,559 млн б/с к базовому уровню, а в ноябре - уже на 4,159 млн б/с. Из-за ограничения добычи нефти и возвращения экономики США к работе после пандемии цена на бензин значительно выросла.