В Зангиланском районе организованы бизнес-тренинги в рамках проекта "Умное село", сообщает во вторник Trend со ссылкой на министерство экономики, передает Day.Az.

По данным ведомства, жителям села Агалы Зангиланского района будет оказана поддержка в деле создания микробизнеса в рамках проекта "Умное село". На это направлено сотрудничество Агентства по развитию малого и среднего бизнеса (МСБ) при министерстве экономики, Агентства аграрных услуг при министерстве сельского хозяйства, Государственного агентства занятости при министерстве труда и социальной защиты населения и Исполнительной власти Зангиланского района.

На первом этапе 22 жителя Зангилана будут привлечены к программе самозанятости: для них выделят земельные участки с целью занятия предпринимательской деятельностью. После завершения тренингов их участники будут обеспечены соответствующим оборудованием.

Представители Агентства по развитию МСБ и Агентства аграрных реформ уже встретились с жителями села, чтобы определить их будущие сферы деятельности. По итогам встреч были определены такие сферы, как ремонт транспортных средств, бытовой техники, строительство, парикмахерские услуги, производство мучных изделий, торговля и другие.

Бизнес-тренинги стартовали первого ноября и продлятся до конца месяца.