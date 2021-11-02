В Исмаиллинском районе создаются новые системы водоснабжения

В поселке Басгал Исмаиллинского района создаются новые системы питьевого водоснабжения.

Как сообщили Day.Az в ОАО "Azersu", на территории Басгалинского Государственного исторического заповедника, охватывающего древнюю часть поселка, реконструируются современные канализационные системы.

Согласно проекту, для обеспечения постоянной подачи воды в поселке строится водохранилище объемом 300 кубических метров. Будет построена установка очистки сточных вод модульного типа производительностью 650 кубометров в сутки, а также канализационный коллектор протяженностью 2,1 км. Работы по первому этапу планируется завершить до конца 2022 года.