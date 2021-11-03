В Азербайджане могут быть снижены ставки по кредитам и депозитам

29 октября правление Центрального банка Азербайджана (ЦБА) приняло решение о повышении учетной ставки на 0,5 процентных пункта - с 6,5 до 7 процентов. Как повышение учетной ставки повлияет на ставки по кредитам и депозитам?

Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, комментируя этот вопрос, эксперт-экономист, депутат Милли Меджлиса (парламент) Азербайджана Вугар Байрамов, при сравнении с прежними учетными ставками повышение до 7 процентов не считается высоким: "Но если Центробанк продолжит повышать учетную ставку, то это повлияет на ставки по депозитамв национальной валюте".

Байрамов добавил, что может наблюдаться и снижение ставок покредитам: "Политика Центробанка заключается в том, чтобы добиться снижения ставок по кредитам. Ожидается, что поэтапное снижение ставок по кредитам будет продолжено со следующего года, однако в настоящее время мы не прогнозируем резкого снижения кредитных процентов".

Как сказал Trend, в свою очередь, профессор Азербайджанского государственного экономического университета (UNEC) Эльшад Мамедов, резкого роста ставки по кредитам не ожидается: "Потому что ставки по кредитам и так высоки и в кредитовании существуют определенные проблемы. В то же время еще одна причина того, что в кредитовании не будет ужесточений, в том, что в обязательствах коммерческих банков Азербайджана очень низкий объем кредитов, предоставляемых ЦБА. Центробанк предоставляет банкам средства по учетной ставке только в краткосрочных операциях, поэтому реальное влияние будет несильным. В таком случае рост ставок по депозитам неизбежен. Считаю, что в ближайшие месяцы они повысятся, в соответствии с чем Фонд страхования вкладов примет надлежащее решение".

Напомним, что решение ЦБА о повышении учетной ставки было принято на основе прогноза краткосрочных и среднесрочных инфляционных факторов с учетом влияния усиливающихся инфляционных процессов в мировой экономике, в частности переноса в национальную экономику роста цен на продовольствие и сырье, транспортных и логистических издержек, а также процессов либерализации регулируемых цен и тарифов на фоне роста сбалансированного внутреннего спроса.