В Азербайджане продажа электромобилей освобождается от НДС

Продажа автомобилей с электродвигателем в Азербайджане также освобождается от НДС.

Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, это нашло отражение в предлагаемых изменениях в Налоговый кодекс, которые обсуждались сегодня на заседании комитета Милли Меджлиса по экономической политике, промышленности и предпринимательству. Отметим, что в настоящее время импорт автомобилей с электрическим двигателем не облагается налогом на добавленную стоимость. Согласно изменениям, наряду с импортом автомобилей, работающих на электродвигателе, от НДС освобождается и их продажа.

Кроме того, предусматривается освобождение от НДС импорта и реализации гибридных автомобилей с года выпуска которых прошло не более трех лет и объемом двигателя не более 2500 кубических сантиметров, а также освобождается от НДС импорт зарядных устройств второго и третьего уровня для автомобилей с электродвигателем на 3 года с 1 января 2022 года.