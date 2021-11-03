Определяются новые льготы для владельцев снесенных домов

При предоставлении физическим лицам квартир во вновь построенном здании взамен снесенных домов в случае, если здание возведено по другому адресу, упрощенный налог применяться не будет.

Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, это нашло отражение в предлагаемых изменениях в Налоговый кодекс, которые обсуждались сегодня на заседании комитета по экономической политике, промышленности и предпринимательству Милли Меджлиса.

Также согласно проекту, при размещении жилых и нежилых участков и земельных участков физического лица в других районах (городах) и поселках (селах), за исключением Баку, Гянджи, Сумгайыта, Ширвана, Мингячевира, Нахчывана, Лянкярана, Евлаха, Шеки, Нафталана и Хырдалана, а также поселков и сел Абшеронского района, зональный коэффициент, применяемый к сумме упрощенного налога, будет снижен с 0,5 до 0,3.