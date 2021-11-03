В Азербайджане усиливается механизм таможенного контроля за карго

В Азербайджане усилен механизм таможенного контроля, усилен налоговый контроль за деятельностью лиц, осуществляющих операции по импорту, а также лиц, импортирующих товары для третьих лиц, установлена ответственность за непредоставление налоговым органам предварительной информации о заказчиках импортируемых товаров, а также о местах хранения этих товаров.

Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, это нашло отражение в предлагаемых изменениях в Налоговый кодекс, которые обсуждались сегодня на заседании комитета по экономической политике, промышленности и предпринимательству Милли Меджлиса.

Согласно проекту, в обязанности налогоплательщика входит составление электронной товарно-транспортной накладной на перевозку грузов товарного назначения автомобильным транспортом в соответствии с законом "Об автомобильном транспорте" и электронного путевого листа на грузовые автомобильные перевозки.