Расширяется сфера действия финансовых санкций в отношении банков

Расширяется сфера действия финансовых санкций, применяемых в отношении банков и других кредитных организаций, осуществляющих отдельные виды банковских операций.

Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, это нашло отражение в изменении в Налоговый кодекс, вынесенном на обсуждение на сегодняшнем заседании Комитета Милли Меджлиса по экономической политике, промышленности и предпринимательству.

Согласно проекту, будут уточнены механизмы применения финансовых санкций за исполнение банками и другими кредитными организациями, осуществляющими отдельные виды банковских операций распоряжений налогового органа по средствам налогоплательщиков в национальной или иностранной валюте или на других счетах и за невыполнение ими соответствующих норм.

В отношении банков и других кредитных организаций, осуществляющих отдельные виды банковских операций, будут применяться следующие финансовые санкции:

- за невыполнение налогоплательщиком указаний по уплате налогов, а также за осуществление выплат, предусмотренных в Гражданском кодексе с нарушением очередности, будет удерживаться 50 процентов суммы, указанной в невыполненном указании по выплате или суммы, выплаченной с нарушением очередности;

- за невыполнение в течение 3 рабочих дней со дня поступления распоряжений налогового органа по задолженности по налогам, об удержании процентов и финансовых санкций со счетов налогоплательщиков, а также сумм, указанных в невыполненном распоряжении налогового органа, за выполнение с нарушением очередности выплат, предусмотренных в Гражданском кодексе будет удерживаться 50 процентов суммы, указанной в невыполненном указании по выплате;

- за невыполнение в день поступления распоряжения налогового органа о замораживании средств, установленных в этом кодексе будет удерживаться 50 процентов суммы, указанной в невыполненном распоряжении налогового органа.