https://news.day.az/economy/1399096.html Парламент Ирана ратифицировал торгово-экономическое соглашение с прикаспийскими государствами
Парламент Ирана ратифицировал торгово-экономическое соглашение с прикаспийскими государствами
Парламент Ирана ратифицировал проект торгово-экономического соглашения (конвенции) с прикаспийскими государствами, сообщает в среду Trend со ссылкой на информационный портал парламента Ирана, передает Day.Az.
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