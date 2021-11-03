Парламент Ирана ратифицировал торгово-экономическое соглашение с прикаспийскими государствами
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Парламент Ирана ратифицировал проект торгово-экономического соглашения (конвенции) с прикаспийскими государствами, сообщает в среду Trend со ссылкой на информационный портал парламента Ирана, передает Day.Az.

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