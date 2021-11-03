https://news.day.az/economy/1399098.html Некоторые виды табака включат в перечень подакцизных товаров
Некоторые виды табака включат в перечень подакцизных товаров
В Азербайджане некоторые виды табака предложено включить в перечень подакцизных товаров.
Это предусматривает поправка в Налоговый кодекс, обсужденная сегодня на заседании комитета по экономической политике, промышленности и предпринимательству Милли Меджлиса (парламент), передает Day.Az со ссылкой на Trend.
Согласно изменению, на табак для кальяна и заменители табака, курительную махорку, жевательный и нюхательный табак устанавливается акциз в размере 30 манатов за килограмм.
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