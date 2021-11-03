Кредит наличными под 14% от Yelo Bank (R)

Yelo Bank, продвигающий концепцию "Яркого банкинга" в Азербайджане, запускает новую кредитную кампанию. Теперь кредит наличными на сумму до 30 тысяч манатов можно получить всего под 14% годовых. Максимальный срок - 48 месяцев.

Эта кампания для всех. Независимо от заработной платы сотрудники как государственного, так и частного секторов могут воспользоваться выгодными условиями, предлагаемыми Yelo Bank.

Yelo Bank сэкономит вам и время, и дополнительные расходы. Чтобы воспользоваться кампанией, вы можете обратиться в ближайший филиал Yelo или сделать заказ онлайн, не посещая банк: https://bit.ly/ylkredit

Призываем всех не упустить эту возможность!



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Yelo Bank - яркий банкинг