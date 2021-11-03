https://news.day.az/economy/1399308.html Азербайджан и "Dubai Future Foundation” подписали меморандум о взаимопонимании - ФОТО
Азербайджан и "Dubai Future Foundation” подписали меморандум о взаимопонимании - ФОТО
Между Центром анализа и координации четвертой промышленной революции при министерстве экономики и "Dubai Future Foundation" подписан меморандум о взаимопонимании.
Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, об этом министр экономики Микаил Джаббаров написал на своей странице в Twitter.
Министр отметил, что подписанный меморандум о взаимопонимании предусматривает сотрудничество в области внедрения цифровых решений и технологий четвертой промышленной революции: "Для быстрого освоения передовых технологий, обслуживания интересов граждан и бизнеса особое значение имеет гибкая адаптация к вызовам четвертой промышленной революции".
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