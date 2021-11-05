Группа больниц Dünyagöz продолжает расширяться с новыми инвестициями

Группа больниц Dünyagöz, обеспечивающая здоровье глаз миллионов пациентов по всему миру, в 2017 году начала свою деятельность в братской стране, столице Азербайджана - Баку.

Больницы площадью 8500 м2 и общей стоимостью 30 миллионов долларов до сегодняшнего дня помогли десяткам тысяч азербайджанских братьев обрести здоровье глаз.

Группа больниц Dünyagöz, на сегодняшний день достигшая всех своих целей, поставила перед собой большие цели по распространению своих услуг по всему миру. Наряду с филиалом, который открылся в этом году в Кыргызстане, она продолжает упорно работать с новыми инвестициями в Казахстане, Узбекистане, Болгарии, а также по всей России.