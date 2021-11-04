Объем средств, выделяемых на научные исследования в Азербайджане, должен быть увеличен.

Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, об этом заявил министр цифрового развития и транспорта Азербайджана Рашад Набиев во время выступления на конференции, посвященной первой годовщине Победы во второй Карабахской войне.

Он отметил, что 44-дневная Отечественная война, которая привела нас к исторической победе, была одновременно войной технологий, знаний и инноваций:" Если бы у нас не было сильной экономики, мы не владели бы этими технологиями. Если несколько десятилетий назад главной силой экономики были люди, природные ресурсы, полезные ископаемые, то сейчас это инновации и знания. Наши наблюдения за последние годы показывают, что были проведены серьезные реформы как в судебно-правовой, так и в технологической сфере.

Если бы не было изобретений, то не существовало основы для развития инноваций. Когда мы упоминаем о цифровой трансформации, во многих случаях путаем ее с другими понятиями.

Сегодня в ведущих странах мира на научные исследования выделяется 2-3 процента валового внутреннего продукта (ВВП). Поставленные цели должны заключаться в увеличении объема средств, выделяемых на научные исследования".