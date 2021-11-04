https://news.day.az/economy/1399746.html Министр рассказал о ситуации с интернетом в Азербайджане
Министр рассказал о ситуации с интернетом в Азербайджане
На сегодняшний день одной из главных проблем в Азербайджане является неустойчивый интернет.
Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, об этом заявил в четверг министр цифрового развития и транспорта Азербайджана Рашад Набиев на конференции "Первая годовщина Победы: роль и цели экономики".
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