ICGB получила лицензию на транспортировку природного газа по территории Болгарии

ICGB AD, которая является проектной компанией по строительству интерконнектора Греция-Болгария (IGB), получила лицензию на транспортировку природного газа на 35 лет на территории Болгарии, передает Day.Az со ссылкой на Trend.

Ожидается, что аналогичное разрешение будет принято по поводу поставок на территории Греции на 50 лет.

"Лицензирование является ключевым шагом на пути к подготовке интерконнектора к этапу эксплуатации и является подтверждением того, что ICGB подготовлен с точки зрения ресурсов, технически и финансово для транспортировки газа. Приобретение этой лицензии на транспортировку природного газа является обязательным шагом перед началом процедуры сертификации компании в качестве независимого оператора по транспортировке природного газа - процесса, который завершается утверждением национальных органов регулирования энергетики Болгарии и Греции и Европейской комиссии", - сказали в компании.

Как отмечается, работы по строительству IGB продвигаются быстрыми темпами, сварочные работы выполнены на 96 процентов.

Отметим, что IGB обеспечит транспортировку газа и поставки из новых источников, что делает его ключевым элементом энергетической безопасности Болгарии и частью национального плана по диверсификации источников газа. Мощность прокачки газопровода составит три миллиарда кубометров с возможностью доведения до пяти миллиардов кубометров. Половина пропускной способности интерконнектора уже зарезервирована. Подписан контракт на поставку одного миллиарда кубометров газа с "Шах Дениз-2" на основе долгосрочного контракта с "Булгаргаз".