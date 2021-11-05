Азербайджан ожидает 5,1% экономического роста в этом году

По последнему прогнозу Министерства экономики Азербайджана, согласно макроэкономическим прогнозным показателям, подготовленным с учетом среднегодовой цены одного барреля нефти в 50 долларов США, ВВП Азербайджана в текущем году вырастет на 5,1%.

Как передает Day.Az, это отражено в проекте закона "О государственном бюджете Азербайджанской Республики на 2022 год".

Если указанные условия оправдаются, то ненефтяной ВВП вырастет на 6%.

На 2022 год прогнозируется реальный рост ВВП на 3,9%, он составит 86,6 млрд. манатов к концу года. Ожидается, что ненефтяной ВВП вырастет на 4,9%.