Среднегодовая инфляция в Азербайджане замедлится до 4%

Согласно последнему прогнозу Министерства экономики Азербайджана, к концу 2021 года ожидаемая на уровне 6% в этом году, замедлится до 4% в 2022 году.

Как передает Day.Az, это отражено в проекте закона "О государственном бюджете Азербайджанской Республики на 2022 год".

Отмечается, что усиление координации фискальной и монетарной политики в целях сохранения макроэкономической стабильности в стране будет поддерживать стабильность обменного курса национальной валюты.