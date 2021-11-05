https://news.day.az/economy/1400038.html Среднегодовая инфляция в Азербайджане замедлится до 4%
Среднегодовая инфляция в Азербайджане замедлится до 4%
Согласно последнему прогнозу Министерства экономики Азербайджана, к концу 2021 года ожидаемая на уровне 6% в этом году, замедлится до 4% в 2022 году.
Как передает Day.Az, это отражено в проекте закона "О государственном бюджете Азербайджанской Республики на 2022 год".
Отмечается, что усиление координации фискальной и монетарной политики в целях сохранения макроэкономической стабильности в стране будет поддерживать стабильность обменного курса национальной валюты.
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