Мир должен осознать важность перехода к альтернативным источникам энергии.

Об этом сказала в пятницу бывший министр иностранных дел Испании Ана Паласио на панели на тему: "Борьба с климатическими изменениями и удовлетворение глобальных энергетических потребностей: как совместить то и другое?" в рамках VIII Глобального Бакинского форума "Мир после COVID-19", передает Day.Az со ссылкой на Trend.

По ее мнению, страны мира должны не только использовать для выработки электроэнергии энергию ветра и солнца, но и переходить на водородное топливо.

"Также необходимо не на словах, а на деле сократить выбросы в атмосферу парниковых газов", - сказала Паласио.

Отметим, что под эгидой Президента Азербайджана Ильхама Алиева и при организации Международного центра Низами Гянджеви 4 ноября в азербайджанской столице начал работу VIII Глобальный Бакинский форум "Мир после COVID-19", который продлится до 6 ноября.

В восьмом по счету Бакинском форуме с целью обсуждения вопросов, имеющих глобальное значение, участвуют представители высокого уровня из более 40 стран мира, бывшие главы государств и правительств, представители международных и неправительственных организаций, а также другие гости.

К мероприятию, организованному в гибридном формате, подключатся, в том числе и в режиме онлайн, около 300 участников.