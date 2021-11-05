В Азербайджане аннулируется одна из госпошлин.

Милли Меджлис (парламент) на своем пленарном заседании пятого ноября обсудил в третьем чтении законопроект о внесении поправки в закон "О государственной пошлине", передает Day.Az со ссылкой на Trend.

Согласно изменению, аннулируется госпошлина на выдачу выписки из госреестра недвижимости о государственной регистрации прав собственности граждан, получивших долю в приватизированных землях ликвидированных совхозов и колхозов, но не оформивших право собственности.

Законопроект был поставлен на голосование и принят в третьем чтении.