Климатические изменения серьезно влияют и на сельское хозяйство, создавая ряд проблем.

Об этом сказал в пятницу бывший министр сельского хозяйства Египта Адель Эль-Бельтаги на панели на тему: "Продовольствие и поощрение продовольственной безопасности" в рамках VIII Глобального Бакинского форума "Мир после COVID-19", передает Day.Az со ссылкой на Trend.

По его словам, необходимо искать пути решения проблем, связанных с климатическими изменениями, в других регионах мира.

"Все эти проблемы создают трудности в сфере обеспечения продовольственной безопасности. С ними могут столкнуться и производители этой отрасли", - сказал Эль-Бельтаги.

Отметим, что под эгидой Президента Азербайджана Ильхама Алиева и при организации Международного центра Низами Гянджеви 4 ноября в азербайджанской столице начал работу VIII Глобальный Бакинский форум "Мир после COVID-19", который продлится до 6 ноября. В восьмом по счету Бакинском форуме с целью обсуждения вопросов, имеющих глобальное значение, участвуют представители высокого уровня из более 40 стран мира, бывшие главы государств и правительств, представители международных и неправительственных организаций, а также другие гости. К мероприятию, организованному в гибридном формате, подключатся, в том числе и в режиме онлайн, около 300 участников.